На Буковині внаслідок перекидання мотоблока загинула 9-річна дитина
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, у якій одна дитина загинула та ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 286 КК України.
За даними слідства, 4 жовтня у селі Новоселиця Дністровського району внаслідок перекидання мотоблока загинув 9-річний хлопчик, ще двоє дітей віком 11 та 7 років одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Діти та 47-річний водій малогабаритного трактора госпіталізовані до медичного закладу.
Слідство встановлює всі обставини трагедії. Призначено ряд відповідних експертиз.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області.
Чернівецька обласна прокуратураTweet