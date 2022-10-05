На Буковині внаслідок перекидання мотоблока загинула 9-річна дитина

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, у якій одна дитина загинула та ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 286 КК України.

За даними слідства, 4 жовтня у селі Новоселиця Дністровського району внаслідок перекидання мотоблока загинув 9-річний хлопчик, ще двоє дітей віком 11 та 7 років одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Діти та 47-річний водій малогабаритного трактора госпіталізовані до медичного закладу.

Слідство встановлює всі обставини трагедії. Призначено ряд відповідних експертиз.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура