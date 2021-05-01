За добу в Україні – 8 549 нових випадків COVID-19

Летальних випадків – 351.

За минулу добу, 30 квітня в Україні зафіксовано 8 549 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 351.

Також за минулу добу госпіталізована 3 051 особа, виписано з лікарень – 4 096 осіб, одужало – 14 956 осіб.

За добу здійснено 83 336 тестувань: методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (671), Дніпропетровській (745), Харківській (730), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 671 випадок;

Вінницька область – 196 випадків;

Волинська область – 185 випадків;

Дніпропетровська область – 745 випадків;

Донецька область – 570 випадків;

Житомирська область – 218 випадків;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 405 випадків;

Івано-Франківська область – 131 випадок;

Київська область – 433 випадки;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 157 випадків;

Львівська область – 448 випадків;

Миколаївська область – 245 випадків;

Одеська область – 454 випадки;

Полтавська область – 385 випадків;

Рівненська область – 291 випадок;

Сумська область – 188 випадків;

Тернопільська область – 200 випадків;

Харківська область – 730 випадків;

Херсонська область – 187 випадків;

Хмельницька область – 446 випадків;

Черкаська область – 537 випадків;

Чернівецька область – 98 випадків;

Чернігівська область – 327 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 078 086 осіб,, одужало – 1 670 481, летальних випадків – 44 436 і проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.

Нагадаємо, у четвер, 29 квітня, в Україні провели 41 388 ПДР тестувань і виявили 10 072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу госпіталізовано 3 117 осіб, одужало 20 192 пацієнти, 307 хворих з ковідом померли. // LB.ua