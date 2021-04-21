За добу в Україні виявили 12 162 нових випадки COVID-19
Госпіталізовано за добу 4 411 осіб.
За минулу добу в Україні виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу госпіталізовано 4 411 осіб. 429 пацієнтів померли, 14 720 — одужали.
За добу було здійснено 109 007 тестувань, зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 974 118 осіб; одужало – 1 514 472. Від ускладнень захворювання померли 40 796 українців. Всього було здійснено 9 042 785 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
За добу вакциновано проти ковіду було 15 042 людини. Від початку кампанії щеплення отримали 477 833 особи, з них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – п’ятеро осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення. Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації записались 478 370 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;
- Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;
- Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;
- Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;
- Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;
- Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;
- Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;
- Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;
- Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;
- Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;
- Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;
- Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;
- Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;
- Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;
- Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;
- Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;
- Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;
- Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;
- Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;
- Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;
- Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;
- Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;
- Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;
- Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;
- Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, МОЗ очікує новий спалах ковіду за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят. Разом із тим посилювати карантин на свята не збираються. Станом на 19 квітня з «червоної» зони у «жовту» вдалося вийти поки що тільки двом областям: Івано-Франківській та Закарпатській.
У «червоній» залишаються Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області. // LB.ua