У ДТП на Хмельниччині загинули двоє чоловіків (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 25 квітня, о 13:00 годині на об’їзній дорозі поблизу м. Дунаївці.

На автотрасі «Житомир–Чернівці» зіткнулись автомобілі «Mitsubishi Lancer» під керуванням 48-річного жителя с. Балин та «Toyota Sequoia», за кермом якої перебував 40-річного жителя м. Бровари.

У результаті ДТП водій та 50-річний пасажир автомобіля «Mitsubishi Lancer» від отриманих травм загинули на місці події. 43-річна дружина та 18-річна донька водія отримали травми й були госпіталізовані до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області