У столичному метро «зачепер» отримав важкі травми

19-річний блогер вирішив проїхатись зовні на вагоні потяга, що прямував у тунелі, але у підсумку зітнувся з обладнанням, розташованим на стінах, і впав, зламавши ногу й отримавши численні забої.

У Київському метро розповіли про випадок, який мало не став трагічним для блогера, що вирішив зняти на відео свою подорож зовні на вагоні потяга. 19-річний киянин зачепився за вагон, що саме рушав зі станції, і знімав це на відео, аби вразити підписників. У підсумку він не втримався, впав і зламав собі ногу.

Сумну, але повчальну історію розповіло КП “Київський метрополітен” на сторінці у Facebook . Так, 19-річний блогер-киянин зачепився за вагон на станції “Палац Україна”, що рушав в сторону ст.м. “Либідська”, і знімав це на відео, щоб вразити своїх підписників. Але враження отримав сам, ще й неабиякі.

“Хлопець, який знімав контент і стояв позаду вагону, зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав на колії. Він отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та множинні забої”, – розповіли у підземці.

Щойно у метро побачили, що сталося, викликали “швидку” допомогу. Її лікарі надали хлопцю першу допомогу, а надалі його ушпиталили до лікарні. Нині з ним працюють правоохоронці, додали у КП “Київський метрополітен”.

Крім того, ця “розвага” створила максимальний дискомфорт всім іншим пасажирам. Рух поїздів на “синій” лінії був тимчасово припинений, поїзди могли курсувати лише на ділянці між станціями “Героїв Дніпра” та “Олімпійська”.

“Зачепінг — страшне та травматичне хобі сучасної молоді, яка прагне здобути популярність та лайки. Утім отримує проблеми зі здоров’ям, складні травми, які можуть спричинити смерть”, — йдеться у повідомленні.

Менше ніж за пів року, кажуть у підземці, на її території затримали вже 7 зачеперів. Це на 5 більше, ніж у 2024 році. // Інформатор