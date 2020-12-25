На Черкащині двоє чоловіків врятували дівчинку, але самі загинули
25 грудня в селі Хлипнівка Звенигородського району, що на Черкащині, загинули двоє рибалок, які рятували потопаючу дитину.
Про це пише пресслужба ДСНС України у Черкаській області.
Як зазначається, трагедія сталася близько 11:00 на річці гнилий Тікич. Чоловіки 1969 та 1993 народження разом з 14-річною дівчинкою були на льоду.
Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитини, однак самі врятуватися не змогли.
Рятувальники, що прибули до місця трагедії, дістали з води тіло одного загиблого. Ще одного загиблого шукають водолази. // «Прямий»Tweet