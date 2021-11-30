У Польщі помер лікар з України, який вимушений був працювати на будівництві

Чоловікові довелося залишити роботу в лікарні Рівного через низьку зарплату і поїхати до сусідньої країни, щоб утримувати сім’ю та лікувати сина.

У Польщі помер 40-річний житель Рівненщини Олег Самков. Чоловік довгий час працював дитячим лікарем-отоларингологом в поліклініці по вулиці Чорновола.

Як пише Obozrevatel, йому довелося залишити улюблену роботу через низьку зарплату і виїхати в сусідню країну, щоб гідно утримувати сім’ю.

Останнім часом чоловік працював у Польщі на будівництві. Він помер вночі з 26 на 27 листопада. Просто ліг спати, а вранці не прокинувся. За словами знайомої сім’ї, попередня версія смерті — відрив тромбу. Основний діагноз назвуть вже після розтину і експертизи.

Олег Самков звільнився з дитячої лікарні у Рівному приблизно два роки тому. Він ухвалив таке рішення через низьку зарплату. У нього залишилося двоє дітей.

«У нього двоє дітей. Молодша донька пішла до першого класу, старший син чи то в 7-му, чи то у 8-му класі. На жаль, старший син у нього хворий, тому потрібні гроші на лікування. Вижити на нашу зарплату в 5-7 тисяч неможливо», – каже головний лікар цього медичного закладу Микола Надейко.

Два роки тому в Польщі ще не було спрощених умов для українських медиків. Тому потрібно було легалізувати диплом, проходити навчання і складати іспити. На це пішов би цілий рік, якщо не більше, та й чималі кошти. Самков не міг собі цього дозволити — гроші сім’ї були дуже потрібні на лікування. До того, як виїхати до Польщі, Самков встиг попрацювати на будівництві в Швеції та Естонії.

«Ми бачилися з ним рік тому, розмовляли. Я кликав його назад. Він тоді запитав: «А дві тисячі євро будете мені платити?» Я кажу: «Максимум, що можу зробити – тисячу євро, і то це треба постаратися». Це потрібно платити премії, відсотки за навантаження, дати півтори ставки. Це дуже складно у нас зробити», – пояснює Надейко.

Самков не погодився і продовжував їздити на заробітки, продовжував працювати різноробом.

«Дзвонили його друзі звідти, говорили, що дуже його поважали. Він їм і масаж робив, і уколи, якщо треба. Він нікому не відмовляв. Але вижити на зарплату лікаря тут у нас в Україні він не міг. У нього син серйозно хворий. Не знаю, як зараз вони будуть жити, ще є літні батьки», — розказала знайома сім’ї Вікторія Карпюк.

Звістка про раптову смерть Олега Самкова вразила не лише рідних та друзів, а батьків його маленьких пацієнтів.

«Це був лікар від Бога. Саме завдяки йому мої діти не бояться лікарів. Вони з радістю приходили до нього на прийом, показували свої носики, проходили всі процедури. Мені дуже шкода. Він не міг отримувати в нас в Україні гідну зарплату, змушений був поїхати, чому його не втримали в лікарні?» – каже мама його маленьких пацієнтів Олена Городецька.

Дати поховання поки не відомо. Проводиться процедура оформлення документів. Для транспортування тіла чоловіка в Україну потрібні чималі кошти. // УНІАН