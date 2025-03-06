Трамп планує позбавити прихистку 240 тисяч Українців у США

Це матиме наслідком прискорену депортацію.

За словами співрозмовників, це потенційно призведе до прискореної депортації українців.

Скасування права на прихисток очікують у квітні.

Агентство зазначає, що скасування захисту для українців запланували ще до публічної суперечки Трампа із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Джерела заявили, що це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволено в’їхати до США згідно з тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними під час адміністрації Байдена.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі у департаменті немає офіційних повідомлень про такі плани, а Білий дім і посольство Украни не відповіли на запити про коментарі.

Ще 20 січня Трамп видав указ припинити всі програми надання притулку в США. Офіційний представник Трампа та одне з джерел, обізнане з цією справою, заявили, що Адміністрація Трампа скасує притулок для приблизно 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців уже цього місяця.

Згідно з внутрішнім електронним листом ICE, який отримав Reuters, мігранти, позбавлені правового статусу можуть бути депортовані з країни за прискореною процедурою.

«Іммігранти, які перетинають кордон нелегально, можуть потрапити під процедуру прискореної депортації, відому як прискорене видворення, протягом двох років після в’їзду. Але для тих, хто в’їхав через легальні пункти в’їзду, не будучи офіційно «допущеним» до США – як і для людей на умовах прихистку – не існує жодних часових обмежень для прискореної депортації», – вказує агентство на зміст листа.

Reuters зазначає, що на додаток до 240 000 українців, які тікали від російського вторгнення, і 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, програми видворення охопили понад 70 000 афганців, які рятувалися від захоплення Афганістану талібами. Мільйон мігрантів перетнули кордон через легальні пункти пропуску. Ще тисячі інших отримали доступ до інших програм, в тому числі надання притулку для возз’єднання сімей для певних осіб в Латинській Америці і Карибському басейні.

Наприкінці січня Служба громадянства та імміграції США оголосила про призупинку дії програми United for Ukraine (U4U) для громадян України, які мали право на прихисток в США через війну в Україні, яка була чинною до лютого 2026 року.

Скільки людей охоплює програма, на разі не відомо, станом ще на березень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 118 000 українців та ще близько 25 000 українців потрапили до США на початку 2022 року після російського повномасштабного вторгненння, перейшовши сухопутний американський кордон з боку Мексики. // Дзеркало тижня