На Черкащині двоє людей загинули від удару блискавки

У селі Софіївка в Черкаській області в неділю, 27 червня, двоє людей загинули від удару блискавки, а ще одна потрапила до лікарні.

Про це повідомила прессекретарка обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок.

За її словами, троє людей — 23-річний хлопець і дві жінки віком 46 і близько 55 років — відпочивали біля водойми в Софіївці, де їх застала сильна гроза. Вони сховалися під дерево, в яке влучила блискавка.

Хлопець і старша жінка загинули на місці, а 46-річну жінку лікарі екстреної медичної допомоги госпіталізували.

“Ще одну 46-річну жінку медики екстренки, після надання невідкладної допомоги, зараз госпіталізують в Третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка перебуває в свідомості”, – уточнила Назарок. // Букви