На Вінниччині у двох автопригодах загинули троє людей (фото)

Дорожньо-транспортні пригоди стались у Жмеринському та Хмільницькому районах, внаслідок яких троє людей загинули, двоє госпіталізовані.

За попередньою інформацією слідства, 6 серпня близько 22.40 години на автодорозі сполученням Жмеринка-Бар, неподалік села Сьомаки, 47-річний водій автомобіля Peugeot, іноземець, зіткнувся з легковиком Renault, припаркованим частково на узбіччі та проїжджій частині дороги та наїхав на пішохода, який стояв поруч з легковиком.

У результаті аварії травми, несумісні з життям отримали 18-річний мешканець Чернівецької області, пасажир Peugeot та 34-річний пішохід, жмеринчанин.

Водій автомобіля Peugeot з численними травмами доставлений до лікарні. 46-річний водій автомобіля Renault, житель м. Жмеринка не постраждав.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ» сталась 7 серпня біля 6.30 години на автодорозі Вівсяники-Сопин Хмільницького району.

Слідством попередньо встановлено, що 41-річний водій легковика, місцевий житель, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Внаслідок автопригоди водій автівки загинув на місці події. Його 32-річна пасажирка, місцева жителька з травмами госпіталізована до лікарні.

За фактом аварії поліція розслідує провадження, розпочате за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Слідчі з’ясовують усі причини та обставини автопригод. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчики.

Відділ комунікації поліції Вінницької області