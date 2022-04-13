На Черкащині у двох ДТП загинули четверо людей (фото)

Автомобіль з’їхав з дороги у дерева. Внаслідок аварії загинули водій та пасажир. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.

ДТП сталася 11 квітня у селі Ягубець Уманського району. Близько 21:00 години поліцейські отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Mitsubishi виїхав за межі проїжджої частини та на узбіччі влетів у дерева.

27-річний керманич та 37-річний пасажир загинули на місці події.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини та відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Черкащини наголошують: Бережіть життя та дотримуйтесь правил дорожнього руху!

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Жінка та чоловік не змогли вибратися назовні з авто, що злетіло з дороги у водойму. Машина потонула разом із людьми. Зараз на місці події працює поліція. Відкрито кримінальне провадження.

ДТП сталася вчора у селі Кочубіївка Уманського району. За попередньою інформацією, 29-річна водійка автомобілю ЗАЗ-11055 не впоралася з керуванням, внаслідок авто злетіло у водойму. Кермувальниця та 60-річний пасажир загинули.

Наразі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорт особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі у справах ДТП встановлюють повні обставини автопригоди. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області