На Черкащині у криниці знайшли тіло чоловіка

На Звенигородщині рятувальники дістали із криниці тіло чоловіка.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Як пояснила Юлія Норовкова, подія сталась 8 березня:

«Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Чичиркозівка на території приватного будинку до криниці, глибина якої становила близько 17 метрів, впав чоловік».

Речниця зазначила, що рятувальники дістали його тіло на поверхню.