На Черкащині у криниці знайшли тіло чоловіка
На Звенигородщині рятувальники дістали із криниці тіло чоловіка.
Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Як пояснила Юлія Норовкова, подія сталась 8 березня:
«Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в селі Чичиркозівка на території приватного будинку до криниці, глибина якої становила близько 17 метрів, впав чоловік».
Речниця зазначила, що рятувальники дістали його тіло на поверхню.Tweet