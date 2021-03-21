В Україні за добу 11 145 нових випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 20 березня, в Україні зафіксували 11 145 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 4 838 осіб;

летальних випадків – 166;

одужало – 3 877 осіб;

здійснено тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 546 363 особи;

одужало – 1 257 849 осіб;

летальних випадків – 29 941;

проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 434 випадки;

Вінницька область – 664 випадки;

Волинська область – 173 випадки;

Дніпропетровська область – 760 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 814 випадків;

Закарпатська – 367 випадків;

Запорізька область – 274 випадки;

Івано-Франківська область – 331 випадок;

Київська область – 654 випадки;

Кіровоградська область – 95 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 1 117 випадків;

Миколаївська область – 353 випадки;

Одеська область – 660 випадків;

Полтавська область – 267 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 388 випадків;

Тернопільська область – 376 випадків;

Харківська область – 879 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 740 випадків;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 418 випадків;

Чернігівська область – 312 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви