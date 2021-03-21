В Україні за добу 11 145 нових випадків захворювання на COVID-19
За минулу добу, 20 березня, в Україні зафіксували 11 145 нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 4 838 осіб;
- летальних випадків – 166;
- одужало – 3 877 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 68 776(зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 546 363 особи;
- одужало – 1 257 849 осіб;
- летальних випадків – 29 941;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 434 випадки;
- Вінницька область – 664 випадки;
- Волинська область – 173 випадки;
- Дніпропетровська область – 760 випадків;
- Донецька область – 373 випадки;
- Житомирська область – 814 випадків;
- Закарпатська – 367 випадків;
- Запорізька область – 274 випадки;
- Івано-Франківська область – 331 випадок;
- Київська область – 654 випадки;
- Кіровоградська область – 95 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 1 117 випадків;
- Миколаївська область – 353 випадки;
- Одеська область – 660 випадків;
- Полтавська область – 267 випадків;
- Рівненська область – 217 випадків;
- Сумська область – 388 випадків;
- Тернопільська область – 376 випадків;
- Харківська область – 879 випадків;
- Херсонська область – 165 випадків;
- Хмельницька область – 740 випадків;
- Черкаська область – 291 випадок;
- Чернівецька область – 418 випадків;
- Чернігівська область – 312 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви
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