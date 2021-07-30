На Чернігівщині через дитячі пустощі згоріли два будинки та автомобіль

У Чернігівській області через дитячі пустощі з вогнем згоріли два будинки, автомобіль і дерев’яні електроопори.

Про це повідомляє ДСНС.

29 липня о 16:33 до рятувальників у Новгород-Сіверському районі надійшло повідомлення про пожежу в недобудованому двоповерховому житловому будинку по вулиці Аграрна в смт Короп.

Рятувальники локалізували пожежу о 17:07, а о 17:40 ліквідували.

Зазначається, що вогнем знищено будинок та пошкоджено покрівлю господарської будівлі площею 8 кв.м.

“У сусідньому домогосподарстві вогнем знищено покрівлю житлового будинку на площі 42 кв.м, автомобіль ВАЗ-2101 та 15 м паркану, також знищено дерев’яні опори АТ “Укртелеком” та АТ “Чернігівобленерго”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем. Обставини пожежі з’ясовують правоохоронні органи. // Діло