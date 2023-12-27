На ділянці столичного метро «Почайна» – «Тараса Шевченка» просідають тунелі, їх перекриватимуть

На ділянці столичного метрополітену між станціями “Почайна” і “Тараса Шевченка” просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв’ю ЕП.

“Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем”, – повідомив Поворозник.

Керівництво КП “Київський метрополітен” обіцяє, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

“Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю”, – заявив Поворозник.

Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. “Київпастранс” організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року. // Економічна правда