«Суворі» американські мита для Канади та Мексики вже відкладаються на 30 днів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що запровадження мита на канадські товари у розмірі 25% вартості, що мало набути чинності у США у вівторок, буде перенесено на 30 днів.

Як пише BBC, очільник канадського уряду після телефонної розмови з Дональдом Трампом анонсував посилені заходи безпеки на кордоні зі Сполученими Штатами, на які буде витрачено близько 1,3 мільярда доларів.

Йдеться про використання більшої кількості техніки та персоналу для охорони кордону. Трюдо пообіцяв, що на варті цілодобово перебуватимуть 10 тисяч прикордонників, які “зупинять потік фентанілу”.

Канада також зобов’язалася призначити відповідального за боротьбу з контрабандою наркотику, внести картелі до списку терористів та разом зі США заснувати ударну групу, яка боротиметься з організованою злочинністю, відмиванням грошей та фентаніловим потоком. Канадська розвідка отримає додатково 200 мільйонів доларів на виконання завдань, пов’язаних з безпекою кордону.

Раніше про досягнення угоди зі США про тимчасове відкладення запроваджених тарифів заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

LB.ua