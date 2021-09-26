На Днепропетровщине автомобиль протаранил дерево: водитель умер по дороге в больницу (фото)

В Днепропетровской области в результате ДТП погиб водитель легковушки.

Об этом сообщили в ГСЧС области, передает УНН.

26 сентября в 17:26 в Службу спасения “101” поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи поселка Преображенка Юрьевской территориальной общины Павлоградского района.

По вызову сразу направлены дежурные отделения двадцать седьмой и шестьдесят седьмая государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

“По прибытию спасателей к месту происшествия чрезвычайники установили, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля „BMW“. По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом и перевернулся на бок. Свидетели происшествия с помощью подручных средств достали водителя из искореженного автомобиля до прибытия спасателей. Пострадавший был госпитализирован работниками экстренной медицинской помощи в Павлоградской городской больницы № 4. К сожалению, водитель скончался по дороге в медицинское учреждение”, — говорится в сообщении.

Для предотвращения возгорания поврежденного легкового, спасатели отключили питание автомобиля.