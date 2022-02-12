На Днепропетровщине две девочки провалились под лед: одна из них погибла

В городе Кривой Рог Днепропетровской области две школьницы провалились под лед, когда пытались перейти по трубе замерзшее искусственное водохранилище. Одну девочку удалось спасти, вторая утонула.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

12 февраля примерно в 17 часов две девочки переходили по трубе водоем в балке «Калетина» рядом с улицей Содружества. В определенный момент они поскользнулись и упали под лед. Одну из девочек в возрасте около 10 лет местные жители вытащили из воды и передали сотрудникам полиции, которые увезли ее в больницу. У девочки сильное переохлаждение и шоковое состояние.

Вторую же девочку искали приехавшие на вызов спасатели-водолазы. Примерно в 19:30 труп девочки в возрасте около 11 лет водолазы нашли на глубине 4 метра и на расстоянии 20 метров от берега. Тело погибшего ребенка доставили к берегу и передали медикам.