На Днепропетровщине в выгребной яме туалете обнаружили труп мужчины

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В Синельниковском районе Днепропетровской области в уличном школьном туалете обнаружили труп мужчины на глубине двух метров.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

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Иллюстративное фото

15 февраля примерно в 19 часов сторож Райпольской школы №1 зашел в уличный туалет, где увидел веревку, спущенную в отверстие выгребной ямы, и раскиданные вокруг инструменты. Рядом с инструментами лежал фонарь. Сторож сообщил об этом директору школы, который вызвал полицию, так как вполне вероятно, что в выгребной яме туалета мог быть труп человека.

Приехавшие на вызов полицейские установили, что на глубине 2-х метров в выгребной яме действительно находится тело 64-летнего мужчины, который являлся техническим работником Райпольской школы. Предположительно, по времени труп находился там до суток. Теперь все обстоятельства смертельного происшествия и причины смерти мужчины будут устанавливать правоохранители.

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