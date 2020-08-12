Под Днепром погиб водитель Volkswagen, влетевшего под фуру (фото)

В среду, 12 августа, на Запорожской трассе, недалеко от села Братское, случилось смертельное ДТП с участием фуры Iveco и Volkswagen. Водителя легковушки вырезали спасатели.

Авария произошла около 13:00. Об этом сообщает Информатор с места события.

Автомобили столкнулись на участке дороги между АЗС «ОККО» и АЗС Amic. Оба автомобиля двигались по направлению из Днепра в Запорожье. По предварительной информации, Iveco начал осуществлять разворот и остановился, чтобы пропустить поток встречных машин. В это время сзади под прицеп на скорости влетел Volkswagen.

Автомобиль настолько деформировался, что водителя пришлось вырезать спасателям. От полученных травм он скончался. На трассе в сторону села Братское образовалась большая пробка.

Ярослав Жахалов

Фото: Валентин Валах, Денис Чубченко