У Харкові сталося зіткнення трьох транспортних засобів, від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 26 вересня близько 19:30 на проспекті Тракторобудівників. На автодорозі сталося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобілей Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia та мотоциклу GEON.

Бригада медиків, що прибула на виклик, констатували смерть водія мотоцикла. Повні анкетні дані загиблого наразі встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Всі обставини ДТП встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області