На Дніпропетровщині комбайн підірвався на міні

Комбайн підірвався на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є “Ураган”, під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.