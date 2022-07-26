На Дніпропетровщині комбайн підірвався на міні
Комбайн підірвався на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є “Ураган”, під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Аграрій не постраждав, проте сам комбайн пошкоджено.
“Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська РФ – нищити, руйнувати, залякувати”, – написав Лукашук.