На Дніпропетровщині комбайн підірвався на міні

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Комбайн підірвався на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є “Ураган”, під час збору врожаю пшениці в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Комбайнер підірвався на протитранспортній міні у Дніпропетровській області

t.me/mykola_lukashuk

Аграрій не постраждав, проте сам комбайн пошкоджено.

“Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська РФ – нищити, руйнувати, залякувати”, – написав Лукашук.

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