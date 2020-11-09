В Киеве из окна многоэтажки выпал 18-летний парень

В Киеве из окна шестого этажа выпал 18-летний парень. Он был госпитализирован.

Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

На вопрос, действительно ли сегодня утром на проспекте Правды из окна квартиры выпал мужчина: «Да, действительно, подтверждаем. По предварительной информации, с шестого этажа. Парня доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. Парень 18 лет».

По ее словам, по предварительной информации, он выпал сам.

«У нас зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Сейчас на месте проводится проверка, выясняются все обстоятельства и по результатам проверки будет решаться вопрос открытия уголовного производства», — рассказала Страшок.