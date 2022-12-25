На аеродромі у Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К

Повідомляється, що літак виведений з ладу та не зможе літати найближчим часом.

У неділю, 25 грудня, в Білорусі на аеродромі “Мачулищі” загорівся російський винищувач-перехоплювач МіГ-31К, який здатний запускати гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М “Кинджал”.

Відповідною інформацією володіє моніторингова група “Беларускі Гаюн“. Зазначається, що винищувач виведений з ладу та не зможе літати найближчим часом.

Варто зазначити, що 25 грудня “Беларускі Гаюн” повідомляв про два злети російських МіГ-31К у Мачулищах. У зв’язку із цим в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. // УНІАН