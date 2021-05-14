У Мукачеві зупинили нетверезу водійку, що намагалася втекти

Інцидент трапився вчора, 12 травня, близько 23-ї години.

Патрулюючи вулицю Івана Карпенка-Карого в Мукачеві, інспектори помітили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР. Поліцейські подали вимогу про зупинку за допомогою проблисковий маячків та спецсигналу, але авто не зупинилося і пришвидшило рух.

Невдовзі патрульні наздогнали і зупинили авто. За кермом була 42-річна жінка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння водійка відмовилася.

На жінку склали протоколи за ст.122-2 (Невиконання зупинки на вимогу поліцейського) та ч.1 ст.130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП. // Закарпаття онлайн