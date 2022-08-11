На Дніпропетровщині троє чоловіків загинули у Chevrolet, який влетів у відбійник (фото)

Смертельна аварія сталася на трасі М-04 «Знам’янка-Луганськ-Ізварине» неподалік від села Бажани Синельниківського району в середу, 10 серпня.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Близько 17:50 автомобіль Chevrolet Epica влетів у відбійник. Троє чоловіків, які перебували у салоні легковика, загинули на місці події.

Надзвичайники деблокували тіла жертв з понівеченого автомобіля, після чого змили залишки розлитої паливно-мастильної речовини з проїжджої частини.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.