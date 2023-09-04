Як убезпечити свій фінансовий номер від шахраїв

Одним з часто вживаних методів шахрайства є присвоєння фінансового номера особами, які не мають до нього відношення, через використання можливості дистанційної заміни SIM-карт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кіберполіції у Facebook.

У випадку успішної реалізації зловмисники можуть незаконно привласнити кошти з банківських рахунків, оформити онлайн-кредити, провести операції на веб-сайтах або придбати товари у звичайних магазинах.

“Для цього зловмисники телефонують та представляються працівниками мобільного оператора. Під різними приводами вони випитують в абонентів смс-код від мобільного оператора”, – йдеться у повідомленні.

Наприклад, шахраї можуть запропонувати перейти на поліпшені стандарти зв’язку або змінити сім-картку на електронну (е-сім) тощо.

“Щоб не потрапити у пастку, не поспішайте виконувати вказівки незнайомців та покладіть слухавку. При необхідності самі зателефонуйте на офіційний номер мобільного оператора. Так ви будете впевнені, що дійсно спілкуєтеся з представником телекомунікаційної компанії”, – йдеться у повідомленні.

Також аферисти телефонують від імені різних організацій, установ або онлайн-сервісів тощо. У цьому випадку основна мета шахраїв – переконати абонента перетелефонувати на його номер.

“Після цього зловмисники замовляють в оператора мобільного зв’язку послугу відновлення сім-карти. Для ідентифікації абонента шахраї використовують інформацію про номери телефону, на які перетелефонував власник номера”, – йдеться у повідомленні.

Якщо ви помітите підозрілу активність, негайно зателефонуйте до банку за номером, який зазначено на звороті вашої картки, та заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Зв’яжіться з вашим оператором мобільного зв’язку, поясніть ситуацію та попросіть заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтеся таких рекомендацій: