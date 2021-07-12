В Україні зафіксовано 174 нових випадки COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 174 нових випадки COVID-19. Захворіли 16 дітей та один медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 7;

одужало – 236 особи;

здійснено тестувань за добу – 16 685 (зокрема методом ПЛР – 9 606, методом ІФА – 1 714);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 365.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 241 217 осіб;

одужало – 2 177 529 осіб;

летальних випадків – 52 604;

проведено ПЛР-тестувань – 11 042 753.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 63 випадки;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 5 випадків;

Запорізька область – 3 випадки;

Київська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 7 випадків;

Одеська область – 10 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 1 випадок;

Сумська область – 5 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 9 випадків;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернівецька область – 2 випадки.

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