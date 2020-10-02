На Волині у п’яного батька «викрали» сина

За поширювання неправдивих чуток, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб та появу у громадських місцях у п’яному вигляді чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності.

До поліції звернувся 29-річний житель Волині. Спілкуючись з правоохоронцями чоловік вживав нецензурні вислови, також він перебував у стані явного алкогольного сп’яніння.

Громадянин повідомив, що його семирічного сина нібито викрали троє осіб іншої національності. Дитину чоловіки посадили в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхали у напрямку сусіднього села.

Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення, взяли всі необхідні покази та розпочали пошуки хлопчика. Обійшовши всі прилеглі будинки та опитавши населення, правоохоронці з’ясували, що хлопець ще з обіду перебуває у сусідів. З ним все добре, він цілий та неушкоджений.

Найближчим часом до сім’ї завітають працівники ювенальної превенції, аби з’ясувати, в яких умовах живе дитина, і чи належно батьки доглядають за нею. // Вартові еспресо