На Житомирщине 15-летний мопедист погиб в столкновении с автомобилем (фото)

Ребенку не было 16 лет, поэтому он не имел права находиться за рулем мопеда.

На Житомирщине произошло смертельное ДТП — 15-летний мопедист неудачно сманеврировал и столкнулся с автомобилем. Ребенок погиб на месте аварии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Вечером 28 октября на 120 км автодороги Киев-Чоп, возле поселка Большие Кошарища Глубочицкой общины, 15-летний парень ехал на мопеде Honda. Подросток, по предварительной информации правоохранителей, подросток совершал маневр разворота на автодороге и столкнулся с автомобилем Peugeot. За рулем машины был 31-летний житель Радомышля, он ехал в попутном направлении.

«В результате ДТП мопедист, 15-летний житель Глубочицкой общины, от полученных травм погиб на месте», — сообщила пресс-служба.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии в рамках досудебного расследования, которое было начато по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Также правоохранители напомнили, что подростки, которые не достигли 16-летия, не имеют права на управление мототранспортом, ведь они не прошли подготовку для получения прав категорий А1. // УНИАН