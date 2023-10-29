На Львівщині напали на скандального нардепа Миколу Тищенка — поліція відкрила справу

У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»).

Про це hromadske повідомила речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська.

Тищенко подав заяву в поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Інших деталей у поліції не надали.

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Доповнено об 11:52. Як розповів hromadske мешканець міста Брюховичі, який попросив не вказувати його імʼя, саме там стався інцидент із Тищенком. За інформацією співрозмовника, туди депутат учора, 28 жовтня, на вимогу громадськості прибув «з’ясовувати конфліктні земельні питання».

Позиція Тищенка

Парламентар розповів, що до нього на приймальню нібито звернулися працівники та пацієнти пансіонату з проханням захистити їх від рейдерського захоплення, погроз життю та виселення на вулицю. Мовляв, невідомі озброєні люди незаконно захопили два гектари комунальної землі у Брюховичах в передмісті Львова.

«Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника “Укри” та… співпрацівником “Інтерполу”. В його автівці на підробних номерних знаках, будо виявлено багато камер та фотоловушки», — написав депутат.

Тищенко стверджує, що чоловік поводився агресивно, принижував його помічників, провокував поліцію і всіх присутніх. Також він нібито публічно залякував жінок і працівниць пансіонату, про що ті, за його словами, дали свідчення.

«А також після того, як ця особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень», — додав парламентар.