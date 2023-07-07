На Самарщині в РФ стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі

У Чапаївці Самарської області Росії 7 липня стався вибух на заводі “Промсинтез”, який виробляє вибухові речовини.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на ектрені служби.

Внаслідок вибуху шестеро людей загинули, двоє постраждали. Він стався в момент демонтажу технічного трубопроводу. Пожежі після вибуху не було.

На сайті заводу повідомляється, що “Промсинтез” є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії. // УП