В Маріуполі загинув мотоцикліст

Попередньо встановлено, що водій мотоциклу не впорався з керуванням при виконанні маневру обгону та скоїв наїзд на металеву перешкоду. Внаслідок отриманих травм 41-річний чоловік загинув на місці ДТП.

Аварія сталася сьогодні, 10 вересня, о 10:45 на вул. Бахчиванджи. Чоловік на мотоциклі Kavasaki рухався зі сторони вул. Флотської у напрямку пр. Нахімова в Приморському районі.

Під час обгону мотоцикліст виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. Водій отримав смертельні тілесні ушкодження.

На місці працювали слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Поліцейські перевіряють обставини ДТП. Попередня кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Відділ комунікації поліції Донецької області