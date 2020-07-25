На Львівщині майор поліції на службовому авто збив пішохода і втік

Оперативний працівник карного розшуку поліції Львівщини, у неділю, 19 липня, збив людину неподалік села Верчани, біля Стрия.

Після аварії поліцейський не надав потерпілому допомоги, натомість сів у службове авто ВАЗ-2107 і втік. У суботу, 25 липня, через тиждень після аварії, zaxid.net стало відомо про цей випадок з власних джерел. Начальник поліції області Василь Віконський підтвердив цю інформацію.

У неділю ввечері, 19 липня, майор поліції на службовому ВАЗ-2107, червоного кольору, їхав у напряку Стрия. Близько 23:00 поліцейський наїхав на перехожого, який йшов проїжджою частиною. Поліцейський після наїзду на пішохода, вийшов з авто, подивився, що чоловік не рухається і втік з місця аварії, не повідомивши про інцидент ні медиків, ні колег з поліції. Свідком ДТП став інший водій, який викликав поліцію і повідомив, що винуватець утік з місця ДТП.

Упродовж трьох днів поліцейські шукали втікача. У середу, 22 липня, правоохоронці знайшли і автомобіль, і зловмисника. Ним виявився 34-річний оперативний працівник карного розшуку Стрийського відділку поліції Андрій Ю. Автомобіль, яким він збив 45-річного Степана С., є службовим. Працівники внутрішньої безпеки поліції вже передали всю інформацію про правоохоронця у ДБР.

Начальник обласного управління поліції, Василь Віконський, підтвердив цю інформацію. // Діло