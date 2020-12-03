На Волыни 16-летняя девица на родительском автомобиле «влетела» в забор в/ч

В городе Владимир-Волынский 16-летняя девушка без разрешения взяла отцовский автомобиль, не справилась с управлением и врезалась в забор военной части. В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Владимира-Волынского.

«Около двух часов ночи… в полицию поступило сообщение о ДТП. Наряд полиции выехал по вызову на ул. Ковельскую, рядом с КПП военной части А1008. Прибыв на место происшествия сотрудниками СРПП было установлено, что 16-летняя жительница города, взяв без разрешения автомобиль родителей марки Renault Clio, не справившись с управлением, допустила столкновение в бетонным забором», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетняя водитель не пострадала, авто претерпело значительных механических повреждений. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка.