Под Харьковом упавшее дерево убило женщину

В Купянском районе Харьковской области сильный ветер повалил деревья. Одно из них убило женщину, которая находилась во дворе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Событие произошло во вторник, 30 ноября, на территории Великобурлукской ОТО в селе Новый Бурлук. «В 10:30, в результате непогоды (сильный ветер) на территории частного дома на женщину упало дерево. В результате происшествия, женщина, 1948 года рождения, погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.