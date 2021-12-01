Под Харьковом упавшее дерево убило женщину

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В Купянском районе Харьковской области сильный ветер повалил деревья. Одно из них убило женщину, которая находилась во дворе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина

Фото: Поваленное дерево (Justin Sullivan/Getty Images)

Событие произошло во вторник, 30 ноября, на территории Великобурлукской ОТО в селе Новый Бурлук.

«В 10:30, в результате непогоды (сильный ветер) на территории частного дома на женщину упало дерево. В результате происшествия, женщина, 1948 года рождения, погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 56 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Стоит отметить, что в среду, 1 декабря, первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на Западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.

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