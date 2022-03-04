Данілов до депутатів ОПЗЖ: «​Якщо ви ще будете шлятися по наших блок-постах, вас будуть вбивати»

«Це ви спільно привели в нашу країну війну. Спільно з російськими агресорами».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов звенувся до депутатів — представників партії «Опозиційна платформа — За життя» і закликав їх не наближатися до блок-постів захисників України від російської армії.

«Я хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви ще будете шлятися по нашим блок-постах, то вас будуть вбивати. Краще сидіть дома і чекайте на краще. Тому що, коли ви сунетесь на наші блок-пости і починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці», — сказав Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.

«Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну. Спільно з російськими агресорами. Тому шо ви є отпяті колаборанти», — додав секретар РНБО.