На Оболоні в Києві сталася ДТП за участю трьох авто (фото, відео)

З понівеченої Audi водія довелося діставати шляхом вирізки кузова.

У четвер, 2 березня, на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв полку “Азов” у Києві сталася ДТП за участю кількох автомобілів.

Як повідомляють столичні Telegram-канали, внаслідок зіткнення трьох авто один з транспортних засобів вилетів на пішохідну зону.

На кадрах з місця аварії можна побачити, що у одного з автомобілів внаслідок зіткнення повністю зім’ятий багажник. А з понівеченої Audi, як повідомляють, водія довелося діставати шляхом вирізки кузова.

На місці події працювали медики та правоохоронці. Про стан водіїв і пасажирів наразі нічого не відомо, поліція не коментувала інцидент.

УНІАН