У Мелітополі в ДТП загинув пасажир авто та постраждав його син (фото)

Загинув пасажир транспортного засобу. Його 13-річний син отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

30 січня близько 17 години на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів у Мелітополі водій автомобіля «ВАЗ-2110», виїхав на смугу зустрічного руху, після чого маневруючи щоб повернутися, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з електроопорою. Внаслідок транспортний засіб перекинувся. Один із пасажирів автомобіля, чоловік 1986 року народження, отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Інший пасажир, 13-річний хлопчик, отримав численні тілесні ушкодження Працівники швидкої допомоги доставили постраждалу дитину до місцевої лікарні.

На місці ДТП працювали поліцейські відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського районного управління та рятівники ДСНС. Водія ВАЗу 1996 року народження поліцейські доставили на медичний огляд. За висновками медичних працівників, чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння (вміст 1,92 проміле).

Працівники поліції затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Розпочато досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліція звертається до свідків ДТП, або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події із проханням відгукнутись та звернутись за телефонами: (0619) 44-80-02, 42-66-61, 097 594 97 98 (чергова частина) або «102».

Відділ комунікації поліції Запорізької області