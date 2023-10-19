У ДТП на Хмельниччині один неповнолітній загинув, а інший потрапив до реанімації

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 жовтня близько 07:10 години на автодорозі сполучення «Кам’янець-Подільський — Білогір’я», поблизу с. Підліски Теофіпольської тергромади.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «ВАЗ 2110», не впорався з керуванням, допустив зіткнення з бетонним відбійником, після чого з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії 17-річний житель с. Кунча загинув на місці події. Ще один юнак, 17-річний житель смт Теофіполь, отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Теофіпольської багатопрофільної лікарні, медики оцінюють стан його здоров’я як важкий.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області