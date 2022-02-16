У Жмеринці в ДТП за участі п’яного водія травмувались двоє неповнолітніх

15 лютого у м. Жмеринка 45-річний водій Geely, перебуваючи у стані сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Skoda. Внаслідок аварії постраждали двоє неповнолітніх пасажирів Skoda.

Аварія сталась близько 18.40 години на вулиці Чорновола.

На місці події слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії.

Освідування на стан сп’яніння зафіксувало 1,3 проміле алкоголю в організмі водія Geely. Крім того, у нього відібрані зразки крові для проведення експертизи.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали неповнолітні пасажири Skoda віком 14 та 11 років. Після надання медичної допомоги діти продовжуватимуть лікування амбулаторно.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Відділ комунікації поліції Вінницької області