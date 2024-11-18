На Дніпропетровщині згоріла конеферма, загинули понад 140 тварин

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Загальна площа пожежі склала 700 кв.м

У селищі Єлизаветівка Дніпровського району на Дніпропетровщині згоріла конеферма, загинуло більш як 140 свійських тварин. Про це повідомило Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області України в Дніпропетровській області.

Внаслідок займання загинуло понад 140 одиниць різних свійських тварин

Фото: Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Залучали 21 рятувальника та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. // Главком

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