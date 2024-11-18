На Дніпропетровщині згоріла конеферма, загинули понад 140 тварин

Загальна площа пожежі склала 700 кв.м

У селищі Єлизаветівка Дніпровського району на Дніпропетровщині згоріла конеферма, загинуло більш як 140 свійських тварин. Про це повідомило Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області України в Дніпропетровській області.

Зазначається, що минулої ночі до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Соборна селища Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району горить конеферма.

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин.

«Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. Внаслідок займання загинуло понад 140 голів різних свійських тварин», – йдеться в дописі.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Залучали 21 рятувальника та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. // Главком