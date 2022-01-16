На Харківщині поліцейські спільно зі службою у справах дітей вилучили з родини малолітню дитину

Трирічний хлопчик зараз перебуває в Ізюмському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків у місті Ізюмі малолітня дитина знаходиться у компанії нетверезих чоловіків, надійшло до Ізюмського районного управління поліції 14 січня близько 18:00 від медиків.

На місце події виїжджали старший інспектор ювенальної превенції, співробітники відділу реагування патрульної поліції Ізюмського РУП та спеціаліст служби у справах дітей Ізюмської міської ради. По прибуттю за адресою було прийнято рішення щодо вилучення 3-річного хлопчика. На даний час дитина знаходиться в Ізюмському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, триває перевірка.

Відділ комунікації поліції Харківської області