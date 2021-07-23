На Харківщині у зіткненні Toyota Rav 4 та Lexus GX460 загинув водій (відео)

Аварія сталася на окружній дорозі в селищі Циркуни на Харківщині.

Попередньо встановлено, що 57-річний водій Toyota Rav 4 виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем Lexus GX 460 під керуванням 58-річного чоловіка. Від удару «Lexus» перекинувся, а водія «Toyota» затиснуло у автомобілі.

З травмами різного ступеня до медичного закладу госпіталізували обох водіїв і 21-річного пасажира «Lexus». Згодом водій автомобіля «Тойота» від отриманих травм помер у лікарні.

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За даним фактом слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. // Вартові еспресо