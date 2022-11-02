На Харківщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

На дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні підірвався автомобіль. Загинули двоє чоловіків, які знаходилися в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Золочівської громади Віктора Коваленка, яку приводить видання Kharkiv Today.

Голова громади розповів, що це трапилось поблизу села Сотницький Козачок.

“Загиблим було 38 та 59 років”, – повідомив Коваленко.

За його словами, трагедія трапилась вчора близько 18:00.

Нагадаємо, що двоє дітей загинули, підірвавшись на міні в Запорізькій області.

Також у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків. Внаслідок інциденту один з них загинув.

Також до цього у звільненому Святогірську (Донецька область) під час розмінування загинув рятувальник.