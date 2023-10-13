На Харківщині на міні підірвався бензовоз: цивільний водій загинув

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 жовтня близько 11:00 біля села Явірське Донецької ОТГ Ізюмського району на ворожій протитанковій міні ТМ-62 підірвався автомобіль-бензовоз.

61-річний водій загинув на місці. Труп направлено до моргу.

Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії.

Харківська обласна прокуратура