На Харківщині на міні підірвався трактор, загинули двоє людей

Синєгубов вкотре закликав усіх пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Сьогодні близько 14:20 в Ізюмському районі Харківської області між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвався трактор. Двоє цивільних людей загинули.

Про це повідомив у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“За оновленою інформацією Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги, 2 чоловіків 39 та 47 років, які підірвалися сьогодні в Ізюмському районі, від отриманих травм загинули. На жаль, медики не змогли врятувати їхні життя. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих”, – написав він.

Синєгубов вкотре закликав усіх пам’ятати про високу мінну небезпеку та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги водойм та інші потенційно заміновані території.