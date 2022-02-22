В Україні за минулу добу зафіксовано 24 440 нових випадків COVID-19
За минулу добу, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 нових інфікованих коронавірусом. Серед них — 2 455 та 665 медпрацівників.
Про це інформує пресслужба МОЗ України
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано – 1 553 особи;
летальних випадків – 287;
одужало – 33 238 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
захворіло – 4 758 773 особи;
одужало – 3 985 601 особа;
летальних випадків – 104 932;
проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.
Також протягом 19 лютого 56 726 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 15 443 особи, другу дозу – 26 027 осіб, додаткову дозу отримали 350 осіб, бустерну дозу – 14 906 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 695 806 осіб. З них першу дозу отримали 15 695 804 особи, дві дози отримали 15 148 026 осіб, додаткову дозу – 26 860 осіб, бустерну – 683 414 особи.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 554 104 щеплення. // БуквиTweet