В Україні за минулу добу зафіксовано 24 440 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 21 лютого, в Україні зафіксували 24 440 нових інфікованих коронавірусом. Серед них — 2 455 та 665 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба МОЗ України

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 1 553 особи;

летальних випадків – 287;

одужало – 33 238 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 758 773 особи;

одужало – 3 985 601 особа;

летальних випадків – 104 932;

проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.

Також протягом 19 лютого 56 726 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 15 443 особи, другу дозу – 26 027 осіб, додаткову дозу отримали 350 осіб, бустерну дозу – 14 906 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 695 806 осіб. З них першу дозу отримали 15 695 804 особи, дві дози отримали 15 148 026 осіб, додаткову дозу – 26 860 осіб, бустерну – 683 414 особи.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 554 104 щеплення. // Букви