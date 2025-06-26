На Харківщині потонула 11-річна дівчинка
У середу, 25 червня, у місті Дергачі Харківської області під час купання потонула 11-річна дівчинка. Наразі слідчі з’ясовують обставини трагедії.
Дитина пішла до водойми без супроводу дорослих, попередньо йдеться про “нещасний випадок”.
Правоохоронці розв’язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою “нещасний випадок”.
У ДСНС закликають бути обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки:
- не лізти у воду в незнайомому для вас місці;
- уникати води зі швидкою течією;
- не заходити у воду напідпитку;
- не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;
- купаючись на “дикому пляжі” чи у незнайомому місці, не пірнати з берега, гірки, дерев;
- у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою;
- особливо слідкувати за дітьми.
До слова, пам’ятайте про заборону купання на деокупованих територіях та в місцях, де відбувались активні бойові дії – там зберігається висока мінна небезпека!