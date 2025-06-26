На Харківщині потонула 11-річна дівчинка

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У середу, 25 червня, у місті Дергачі Харківської області під час купання потонула 11-річна дівчинка. Наразі слідчі з’ясовують обставини трагедії.

Дитина пішла до водойми без супроводу дорослих, попередньо йдеться про “нещасний випадок”.

Тіло дитини дістали з води рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та ДСНС.
Дівчинка пішла до водойми разом зі знайомою без супроводу дорослих. Дитина потонула неподалік гідротехнічної споруди під час купання в непристосованому для цього місці на річці Лопань.

Правоохоронці розв’язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою “нещасний випадок”.

У ДСНС закликають бути обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки:

  • не лізти у воду в незнайомому для вас місці;
  • уникати води зі швидкою течією;
  • не заходити у воду напідпитку;
  • не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;
  • купаючись на “дикому пляжі” чи у незнайомому місці, не пірнати з берега, гірки, дерев;
  • у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою;
  • особливо слідкувати за дітьми.

До слова, пам’ятайте про заборону купання на деокупованих територіях та в місцях, де відбувались активні бойові дії – там зберігається висока мінна небезпека!

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