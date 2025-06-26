На Харківщині потонула 11-річна дівчинка

Правоохоронці розв’язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою “нещасний випадок”.

У ДСНС закликають бути обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки:

не лізти у воду в незнайомому для вас місці;

уникати води зі швидкою течією;

не заходити у воду напідпитку;

не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;

купаючись на “дикому пляжі” чи у незнайомому місці, не пірнати з берега, гірки, дерев;

у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою;

особливо слідкувати за дітьми.

До слова, пам’ятайте про заборону купання на деокупованих територіях та в місцях, де відбувались активні бойові дії – там зберігається висока мінна небезпека!