У Львові 14-річна дівчинка вдруге потрапила в лікарню через куріння вейпу

У Львові госпіталізували 14-річну дівчинку, у якої після куріння електронних сигарет виникла важка реакція. Як виявилося, це не вперше.

Про це повідомив Центр дитячої медицини лікарні «Охматдит».

Дівчинка поскаржилася на задишку та утруднене дихання і розповіла, що напередодні курила вейп. У місцевій лікарні на Львівщині їй надали першу допомогу та перенаправили до львівського центру. Там фахівці з’ясували, що дівчина має алергію, яка викликає таку важку реакцію після куріння вейпу.

«Без зовнішніх подразників, тобто куріння електронних сигарет, такої реакції могло б і не бути. Однак на тлі куріння у неї дуже швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності», — пояснила алергологиня Руслана Проць.

Минулого року дівчина вже перебувала у тій же лікарні, також після куріння вейпу. Тоді підлітка була у набагато важчому стані — з вираженою дихальною недостатністю, що потребувала кисневої терапії.

Спеціалісти тоді пояснили дівчинці, що куріння вейпу дуже шкідливе та небезпечне. А у її випадку — загрожує розвитком бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Це означає постійну задишку, різку реакцію на запахи, дихальну недостатність, обмеження у фізичних навантаженнях і загалом у нормальному, активному житті.

«Ми пояснили дівчині та її батькам, що куріння електронних сигарет є небезпечним для здоров’я. У випадку Марії (ім’я змінене — ред.) їй категорично треба відмовитись від вейпу. На жаль, після виписки дівчина продовжила це робити, хоча запевняє нас, що рідко. Проте динаміка її стану свідчить, що це трапляється таки часто», — розповіли у центрі. // hromadske